W pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu ponownie zniszczono transformator
W pobliżu tymczasowo okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu 20 listopada ponownie zniszczono rezerwowy transformator, który wcześniej odnowiono podczas lokalnego zawieszenia broni.
Urządzenie znajduje się w pobliżu elektrociepłowni w Zaporożu.
Transformator został naprawiony podczas ósmego lokalnego zawieszenia ognia, zorganizowanego przy pośrednictwie agencji. Jednak później urządzenie ponownie uległo zniszczeniu w wyniku ostrzałów.
Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi wyraził rozczarowanie ponownym uszkodzeniem infrastruktury energetycznej i wezwał do maksymalnej powściągliwości wojskowej w pobliżu wszystkich ukraińskich obiektów jądrowych.
Jednocześnie eksperci agencji kontynuują prace nad odbudową podstacji „Dniprovska” oraz podłączeniem elektrowni jądrowej w Zaporożu do zewnętrznej linii przesyłowej.
Źródło: MAEA.
Sytuacja w tymczasowo zajętej elektrowni jądrowej w Zaporożu pozostaje trudna: wszystkie sześć bloków energetycznych znajduje się w trybie „zimnego zatrzymania”, a poziom wody w basenie chłodzącym spadł do 12,27 metra przy minimalnym wymaganym poziomie 15 metrów. Poinformowało o tym Główne Wywiadowe Ministerstwa Obrony Ukrainy.
Podczas 70. sesji Konferencji Generalnej MAEA 63 kraje poparły rezolucję w sprawie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony i gwarancji na Ukrainie. Dokument przewiduje w szczególności wycofanie nieuprawnionego rosyjskiego personelu wojskowego i innego personelu z elektrowni jądrowej w Zaporożu oraz przywrócenie pełnej suwerennej kontroli Ukrainy nad elektrownią.
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.