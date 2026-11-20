Вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС 20 ноября вновь был разрушен резервный трансформатор, который ранее был восстановлен во время локального прекращения огня.

Оборудование расположено недалеко от Запорожской теплоэлектростанции.

Трансформатор отремонтировали во время восьмого локального прекращения огня, организованного при посредничестве агентства. Однако впоследствии оборудование вновь было разрушено в результате обстрелов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил разочарование повторным повреждением энергетической инфраструктуры и призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех украинских ядерных объектов.

В то же время специалисты агентства продолжают работу по восстановлению подстанции «Днепровская» и подключению Запорожской АЭС к внешней линии электропередачи.

Источник: МАГАТЭ.

Ситуация на временно захваченной Запорожской АЭС остается сложной: все шесть энергоблоков находятся в режиме «холодного останова», а уровень воды в бассейне-охладителе снизился до 12,27 метра при минимально необходимых 15 метрах. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 63 страны поддержали резолюцию о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в Украине. Документ, в частности, предусматривает вывод несанкционированного российского военного и другого персонала с Запорожской АЭС и восстановление полного суверенного контроля Украины над станцией.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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