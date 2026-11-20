Посол Украины в Австрии Василий Химинец назвал циничным и морально неприемлемым проведение концертов российского культурного коллектива в Австрии на фоне российского нападения на посольство страны в Киеве.

Дипломат обратил внимание на выступления «Большого хора донских казаков» (Bolschoi Don Kosaken), руководителя которого Петра Худякова в 2018 году наградил Владимир Путин медалью Пушкина.

По словам Химинца, обломки российского дрона попали в здание австрийского посольства в Киеве, в то время как связанный с Россией коллектив продолжает выступать на австрийских площадках, в частности в Вене и Клостернойбурге.

Гастроли ансамбля в Австрии запланированы с 22 ноября 2026 года по 8 января 2027-го. Большинство концертов платные, бесплатный вход предусмотрен только на отдельные мероприятия.

Источник: Василий Химинец, соцсеть X.

Федеральный министр по делам Европы и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила, что в результате российского авиаудара по Киеву в четверг, 19 ноября 2026 года, здание австрийского посольства получило повреждения.

В четверг, 19 ноября 2026 года, во время атаки российских беспилотников на Киев в Шевченковском районе столицы был поврежден Владимирский кафедральный собор. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

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