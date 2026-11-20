В ночь на пятницу, 20 ноября, в результате российского удара было повреждено предприятие VBH Украина (ООО «Фаубеха Украина»), занимающееся оптово-розничной поставкой комплектующих для окон и дверей.

51 % компании принадлежит эстонскому инвестору.

«Сегодня ночью наше предприятие в Броварах пережило еще более страшный удар со стороны рашистских террористов, чем предыдущий. Но нас это не сломит! В настоящее время мы предпринимаем все необходимые меры для возобновления работы. Просим всех отнестись с пониманием и по-партнерски к возможным задержкам в поставках комплектующих», — сообщил исполнительный директор «VBH Украина» Юрий Ткаченко.

ООО «Фаубеха Украина» с уставным капиталом в 1 млн грн было создано в мае 2022 г. По данным YouControl, учредителями являются эстонская «UFHE OU» (51%), конечными бенефициарами — Сауга Индрек (Эстония) и граждане Украины Владимир Пузий и Юрий Чихман (по 24,5%). По итогам 9 месяцев 2026 г. компания получила чистый доход в размере 488 млн 168 тыс. грн, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года, чистая прибыль составила 51 млн 701 тыс. грн, что на 13,3% выше результатов за 9 месяцев 2025 г.

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