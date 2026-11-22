Ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. По состоянию на 22 ноября из-за масштабных повреждений магистральных электросетей обеспечить потребителей необходимым объемом электроэнергии пока невозможно. Энергетики уже частично восстанавливают питание критически важной инфраструктуры и ищут технические решения, чтобы постепенно вернуть свет остальным потребителям.

По данным компании, российские атаки нанесли серьезные повреждения магистральным электросетям. Из-за этого в настоящее время физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. В «Укрэнерго» подчеркивают, что проблема заключается не только в нехватке электроэнергии. Российские удары повредили важную инфраструктуру, через которую электричество поступает в Одессу и прилегающие населенные пункты. Поэтому даже при наличии достаточной мощности доставить ее потребителям в необходимом объеме пока не удается.

Энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей уже не первые сутки. Накануне ремонтные бригады работали в течение всего дня, а работы продолжались и ночью. Однако полностью сосредоточиться на ремонте удается не всегда. Работу специалистов затрудняют постоянные угрозы новых российских атак и воздушные тревоги. Из-за опасности ремонтные бригады вынуждены прерывать работу, поэтому восстановление сетей требует больше времени.

Несмотря на это, утром 22 ноября энергетикам удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры. В первую очередь необходимо обеспечить стабильную работу объектов, от которых зависят жизненно важные услуги для города и прилегающих районов. Параллельно специалисты прорабатывают резервные схемы питания и другие технические решения. Их планируют использовать, чтобы постепенно восстанавливать электроснабжение остальных потребителей. В «Укрэнерго» предупреждают, что быстро восстановить электроснабжение всем жителям не удастся. Масштаб повреждений значителен, поэтому ремонт может занять некоторое время.

«Ремонтные работы продолжаются, все задействованные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей Одессы и прилегающих районов», — отметили в компании. Энергетики продолжают восстанавливать сети и искать возможности для подачи электроэнергии. В то же время сроки полного восстановления электроснабжения будут зависеть от масштаба повреждений и ситуации с безопасностью. О сложной ситуации с электроснабжением Одессы и прилегающих районов 22 ноября сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В Одессе с 23 по 27 ноября включительно школьники будут учиться дистанционно. Такое решение принято из-за значительных перебоев с электроэнергией, теплом и водой в городе. Детские сады в этот период будут работать только с дежурными группами.

В Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения электроэнергии. Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики осмотрят поврежденное оборудование и начнут восстановительные работы.

В результате вражеского обстрела Одессы 18 ноября 2026 года повреждения получило здание Музея современного искусства.





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