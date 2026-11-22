За сутки, с утра 21 по утро 22 ноября, российские войска 40 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. Под обстрелами оказались 19 населенных пунктов, девять гражданских лиц получили ранения и травмы. Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

По данным ОВА, российские войска применяли артиллерию, минометы, FPV-дроны, другие беспилотники и управляемые авиационные бомбы. Всего за сутки зафиксировано 40 обстрелов в 19 населенных пунктах области. Чаще всего под ударами оказывались Сумской и Шосткинский районы. В результате атак есть пострадавшие в трех общинах. В Кролевецкой общине российский беспилотник ранил и травмировал четырех человек. Помощь потребовалась 37-летней женщине и трем мужчинам в возрасте 40, 44 и 19 лет.

В Середино-Будской общине в результате атак российских дронов пострадали ещё четверо гражданских лиц. Среди них — мужчины в возрасте 73 и 45 лет, а также две женщины — 22 и 45 лет. Еще один пострадавший — 26-летний мужчина из Глуховской общины. Он получил травмы в результате удара российского беспилотника. Обстрелы повредили жилые дома, нежилые помещения и объекты инфраструктуры. Также была повреждена почта.

Таким образом, по информации Сумской областной военной администрации, за сутки российские атаки лишили покоя жителей 19 населенных пунктов области, а девять гражданских лиц нуждались в медицинской помощи. О последствиях российских ударов сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook 22 ноября.

В Великочернеччинском старостинском округе Сумской общины российский ударный беспилотник поразил здание аграрного предприятия. Об этом 18 ноября 2026 года сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В период с утра 16 по утро 17 ноября российские войска атаковали 15 населенных пунктов в 11 общинах Сумской области. Всего зафиксировано почти 40 ударов, в результате которых получила травму женщина.

Читай нас в