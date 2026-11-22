За добу, з ранку 21 до ранку 22 листопада, російські війська 40 разів атакували населені пункти Сумської області. Під обстрілами опинилися 19 населених пунктів, дев’ятеро цивільних дістали поранення та травми. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

За даними ОВА, російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіаційні бомби. Загалом за добу зафіксували 40 обстрілів у 19 населених пунктах області. Найчастіше під ударами опинялися Сумський та Шосткинський райони. Унаслідок атак є постраждалі в трьох громадах. У Кролевецькій громаді російський безпілотник поранив і травмував чотирьох людей. Допомога знадобилася 37-річній жінці та трьом чоловікам віком 40, 44 і 19 років.

У Середино-Будській громаді через атаки російських дронів постраждали ще четверо цивільних. Серед них — чоловіки віком 73 та 45 років, а також дві жінки — 22 і 45 років. Ще один постраждалий — 26-річний чоловік із Глухівської громади. Він дістав травми внаслідок удару російського безпілотника. Обстріли пошкодили житлові будинки, нежитлові приміщення та об’єкти інфраструктури. Також зазнала пошкоджень пошта.

Таким чином, за інформацією Сумської ОВА, протягом доби російські атаки забрали спокій у мешканців 19 населених пунктів області, а дев’ятеро цивільних потребували медичної допомоги. Про наслідки російських ударів повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Facebook 22 листопада.

У Великочернеччинському старостинському окрузі Сумської громади російський ударний безпілотник поцілив у споруду аграрного підприємства. Про це 18 листопада 2026 року повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

У період із ранку 16 до ранку 17 листопада російські війська атакували 15 населених пунктів у 11 громадах Сумської області. Загалом зафіксовано майже 40 ударів, унаслідок яких травмувалася жінка.

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