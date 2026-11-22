Упродовж минулої доби російські війська чотири рази атакували енергетичну інфраструктуру Житомирської області. Удари завдавали безпілотниками. Попри обстріли, енергетики продовжують працювати, щоб у домівках жителів регіону було світло.

Російські війська продовжують цілеспрямовано бити по енергетичній інфраструктурі регіону. «Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру Житомирщини, намагаючись залишити жителів області без світла та тепла. Впродовж минулої доби російські війська завдали чотирьох ударів безпілотниками по енергетичних об’єктах області», — зазначив Бунечко.

Він наголосив, що попри постійні атаки енергетики роблять усе можливе, аби зберегти стабільне електропостачання в оселях жителів області. Інформації про конкретні об’єкти, які опинилися під ударом, а також про масштаби пошкоджень очільник ОВА не навів. Також наразі немає повідомлень про те, чи призвели атаки до перебоїв зі світлом або теплом у населених пунктах Житомирщини. Про чотири атаки на енергетичні об’єкти Житомирщини повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Російські війська 21 листопада завдали удару по залізничній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинився вокзал в Овруцькій громаді, де після влучання спалахнула пожежа.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.



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