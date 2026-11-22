За прошедшие сутки российские войска четыре раза наносили удары по энергетической инфраструктуре Житомирской области. Удары наносились с помощью беспилотников. Несмотря на обстрелы, энергетики продолжают работать, чтобы в домах жителей региона было светло.

Российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по энергетической инфраструктуре региона. «Враг продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Житомирщины, пытаясь оставить жителей области без света и тепла. За прошедшие сутки российские войска нанесли четыре удара беспилотниками по энергетическим объектам области», — отметил Бунечко.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные атаки, энергетики делают все возможное, чтобы сохранить стабильное электроснабжение в домах жителей области. Информации о конкретных объектах, подвергшихся ударам, а также о масштабах повреждений глава ОГА не привел. Также пока нет сообщений о том, привели ли атаки к перебоям со светом или теплом в населенных пунктах Житомирской области. О четырех атаках на энергетические объекты Житомирской области сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко.

21 ноября российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Житомирской области. Под ударом оказался вокзал в Овруцкой общине, где после попадания вспыхнул пожар.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.



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