В течение суток 22 ноября российские войска более десяти раз наносили удары по Днепропетровской области с помощью беспилотников и авиабомб. Под ударом оказались пять районов, были повреждены объекты инфраструктуры, а в одной из общин произошел пожар.

Российские войска наносили удары по области с помощью дронов и авиабомб. Всего было зафиксировано более десяти атак в пяти районах. В Самаровском районе под удар попала Песчанская община. Там после обстрела возник пожар. В Никопольском районе российские войска атаковали сам Никополь, а также Марганецкую и Покровскую общины. В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры.

В Синельниковском районе враг обстрелял Васильковскую общину. Также повреждения инфраструктуры зафиксированы в Новопольской и Вакуловской общинах Криворожского района. Под российским ударом оказались и объекты инфраструктуры в Каменском.

Информации о погибших или раненых в сообщении главы ОВА нет. Данные о последствиях атак уточняются. О последствиях российских атак 22 ноября сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В субботу, 21 ноября, российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов пять человек получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

В субботу, 21 ноября, в Днепре и четырёх районах Днепропетровской области ввели экстренные отключения электроэнергии. В связи с этим потребителям не следует ориентироваться на привычные графики почасовых ограничений.

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