У суботу, 21 листопада, російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів п'ятеро людей дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі постраждав 48-річний чоловік. Він лікується амбулаторно…У Кам'янському районі росіяни цілили по Жовтоводській та П'ятихатській громадах. Пошкоджені заклад освіти та інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 64 та 37 років", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство та автівки. У тяжкому стані госпіталізовано 69-річного чоловіка.

У Синельниківському районі противник вдарив по Яворницькій, Зайцевській та Васильківській громадах. Понівечені складське приміщення, інфраструктура, вантажівка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 58-річного чоловіка.

Крім того, у Павлограді пошкоджені приватні будинки, у Піщанській громаді Самарівського району зайнялася складська будівля.

Росіяни понад 60 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблі.

На Дніпропетровщині за день зафіксували понад 40 російських атак.

Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день,є загибла та постраждалі.

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