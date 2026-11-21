11月21日（周六），俄军动用无人机和火炮，对第聂伯罗彼得罗夫斯克州的六个地区发动了近30次袭击。该州军事行政长官亚历山大·甘扎表示，炮击导致5人受伤。

“在第聂伯市，一名48岁的男子受伤。他正在接受门诊治疗……在卡缅斯基区，俄军瞄准了日沃托沃德斯克和皮亚季哈特斯克两个社区。一所教育机构和基础设施遭到破坏。 两名64岁和37岁的男子因伤势中等被送往医院”，该电报频道在消息中写道。

在尼科波尔地区，区中心以及马尔加内茨卡、波克罗夫斯卡和切尔沃诺格里戈里夫斯卡社区均遭受袭击。一家企业及多辆汽车受损。一名69岁男子伤势严重，已被送往医院救治。

在西涅利科夫斯基区，敌军袭击了雅沃尔尼茨卡、扎伊采夫斯卡和瓦西利科夫斯卡社区。一处仓库、基础设施及一辆卡车遭到破坏。一名58岁男子伤势中等，已被送往医院。

此外，帕夫洛格勒的民宅遭到破坏，萨马罗夫斯基区皮什昌社区的一座仓库发生火灾。

俄军当天对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了60多次袭击，造成人员死亡。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州当天记录到超过40次俄罗斯袭击。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州一天内遭遇了50多次俄军袭击，造成人员死亡和受伤。

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