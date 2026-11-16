Росіяни понад 60 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблі

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Протягом дня 16 листопада російські війська понад 60 разів атакували Дніпро та Дніпропетровську область. Для ударів окупанти застосовували безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Серед постраждалих — одна дитина.

У Дніпрі росіяни пошкодили інфраструктуру, багатоквартирні будинки, підприємства, склади, автівки, сільгосптехніку. Двоє людей загинули. 18 дістали поранення, зокрема 16-річний хлопець.

У Дніпровському районі під ударом були Новоолександрівська, Слобожанська, Любимівська, Підгороднянська громади. Пошкоджені приватні будинки, кафе, інфраструктура.

У Нікопольському районі росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємства, лікарня, склади, магазин, інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 67-річного чоловіка.

У Кам’янському, Кривому Розі та Піщанській громаді Самарівського району пошкоджена інфраструктура

У Дубовиківській громаді Синельниківського району сталася пожежа.

Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

На Дніпропетровщині за день зафіксували понад 40 російських атак.

Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день, є загибла та постраждалі.

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