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Колишнього першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова засудили до 10 років колонії суворого режиму.

Його визнали винним у хабарництві, розтраті бюджетних коштів та відмиванні грошей.

Крім ув’язнення, суд призначив йому штраф у 500 млн рублів, позбавив державних нагород і заборонив обіймати посади на державній службі протягом 15 років після звільнення. Після оголошення вироку Цалікова взяли під варту в залі суду.

Прокуратура вимагала для нього 18 років ув’язнення. Водночас суд зняв обвинувачення в організації злочинного угруповання.

Цаліков працював із Сергієм Шойгу ще в Міністерстві з надзвичайних ситуацій, а згодом перейшов за ним до Міноборони РФ. Посаду заступника міністра обіймав із 2012-го до 2024 року.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу напередодні нового раунду тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі виступив із низкою заяв щодо війни. Він стверджує, що Київ нібито не готовий до рішень, які могли б забезпечити довгостроковий мир, а Україна та її європейські партнери начебто готуються до продовження бойових дій.

У російському підручнику з основ безпеки життєдіяльності за 2026 рік студентів попереджають про нібито тотальне стеження з боку Apple і Google, а також про небезпеку використання смартфонів та криптовалют. Посібник підготовлений під редакцією Юлії Шойгу — старшої доньки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Перший заступник міністра оборони Росії Леонід Горнін, який відповідає за фінансове забезпечення армії, володіє елітною нерухомістю в Москві та Підмосков’ї загальною вартістю близько $6,4 млн.

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