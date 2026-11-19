Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его признали виновным во взяточничестве, растрате бюджетных средств и отмывании денег.

Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 500 млн рублей, лишил государственных наград и запретил занимать должности на государственной службе в течение 15 лет после освобождения. После оглашения приговора Цаликова взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура требовала для него 18 лет лишения свободы. В то же время суд снял обвинение в организации преступной группировки.

Цаликов работал с Сергеем Шойгу ещё в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а впоследствии перешёл за ним в Минобороны РФ. Должность заместителя министра занимал с 2012 по 2024 год.

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