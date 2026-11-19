Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс согласования обмена пленными между Украиной и Россией находится на завершающем этапе. По его словам, в настоящее время спецслужбы обеих стран проводят сверку списков лиц, которые могут быть включены в обмен.

Пресс-секретарь российского диктатора отметил, что Москва рассчитывает на его проведение в ближайшее время. Он подчеркнул, что в настоящее время спецслужбы России и Украины занимаются сверкой списков для обмена пленными.

Накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о новых подробностях подготовки масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. По его словам, российская сторона подтвердила готовность работать над обменом как минимум тысячи человек, а также рассмотреть вопрос о включении в списки гражданских украинцев.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 23 октября, Украина вернула из российского плена 270 своих военнопленных.

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