Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Призраки» нанесли серию успешных ударов по высокоценным целям российской оккупационной армии. Видео боевых действий разведчиков обнародовала пресс-служба ГУР МО.

По данным разведки, поражение вражеских объектов произошло в конце октября и в начале ноября 2026 года. Под прицелом украинских операторов оказались средства противовоздушной обороны, системы связи, объекты энергообеспечения и логистика захватчиков.

undefined

В частности, спецназовцы уничтожили или вывели из строя зенитный ракетный комплекс «Тор-М1», станцию подавления спутниковой связи Starlink и вражеские антенны связи. Кроме того, были поражены боевые бронированные машины, мобильные огневые группы, инженерная и военная автомобильная техника, включая грузовики, а также емкости с горюче-смазочными материалами и трансформатор на электроподстанции.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки 18 ноября украинские защитники ликвидировали 1 970 российских оккупантов.

На фронте за сутки произошло 205 боев, на Покровском направлении было уничтожено 80 оккупантов.

Россияне усилили наступление на Доброполье и Константиновку – Зеленский.

Видео: бойцы ГУР устроили засаду на оккупантов в Каховском лесу.

Читай нас в