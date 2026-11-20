Украинские военные провели в Харьковской области наступательную операцию «Медвежья ловушка» и восстановили контроль над 204 квадратными километрами территории и 14 селами. Бои проходили в условиях информационного затишья, а для обмана российских войск украинские защитники использовали танки Abrams. О деталях операции бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 рассказали 20 ноября 2026 года.

Операция проходила на севере Харьковской области, вблизи границы с Россией. Речь идет о районе населенных пунктов Березники, Ивашкино, Вильхуватка, Шевьяковка и прилегающих сел. Именно там российские военные пытались закрепиться и продвинуться вглубь украинской территории. 20 ноября 475-й отдельный штурмовой полк Code 9.2 обнародовал видео продолжительностью около 20 минут. В нём бойцы показали, как готовили и проводили операцию, а также объяснили, благодаря чему удалось остановить продвижение россиян.

<br />

По информации военных, российская армия начала собственную операцию под названием «Медвежий угол» 29 июня 2026 года. Ее целью было проникновение через границу и дальнейшее продвижение по украинской территории. Российские военные постепенно продвигались на этот участок, пытаясь закрепиться в населенных пунктах. 10 сентября украинский полк получил задание зачистить эту местность. Однако вместо прямых атак на позиции противника военные выбрали другую тактику. Они начали наступать с флангов, чтобы окружить российские подразделения и отрезать их от снабжения.

На обнародованной схеме видно, как украинские штурмовые группы продвигались с севера и юга. В результате российские позиции оказались между двумя направлениями украинского наступления. Именно этот маневр и дал операции название «Медвежья ловушка».

Как танки Abrams помогли заманить россиян в ловушку

Одним из ключевых элементов плана стал отвлекающий маневр с использованием танков. Украинские военные задействовали танки Т-80 и Абрамс, чтобы создать у россиян впечатление, будто главное направление наступления проходит через село Вильхуватка. Пока противник сосредотачивал внимание на этом районе, украинская пехота наступала с других направлений. Таким образом удалось воспользоваться перемещением российских сил и нанести удары по их резервам.

Для поражения целей в тылу также использовались дроны Firepoint. По словам бойцов, ими атаковали места скопления российских военных, позиции личного состава и точки, откуда запускали беспилотники. «Был отвлекающий маневр, чтобы пехота могла продвигаться. И это сработало. После этого мы нанесли 18 ударов с помощью Firepoint по резервам, которые стянули с флангов. Работали по самым разнообразным целям: скопления противника, точки взлета пилотов, места расположения личного состава. И в это же время штурмовые группы пробили оборону слева и справа — осуществили окружение. Это и был «Медвежий капкан», — рассказали военные.

По итогам операции украинские защитники вернули контроль над 204 квадратными километрами территории и 14 населёнными пунктами на севере Харьковской области. Именно там российские подразделения ранее пытались закрепиться.

Что показывали карты боевых действий

Об изменениях на этом участке границы также свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState. 27 июля 2026 года аналитики впервые отметили появление российских войск вблизи села Артильное. Тогда в красную зону включили 4,67 квадратных километра территории. Впоследствии серая и красная зоны на карте постепенно увеличивались. Изменения фиксировались до 21 октября. В материале отмечается, что более свежих данных на момент публикации не было.

Этот участок расположен примерно в 45 километрах к западу от Волчанска и в 80 километрах от Харькова. На обнародованной карте DeepState также показана линия фронта вблизи Шевьяковки по состоянию на 18 ноября.

Какие ещё наступательные операции проводили ВСУ в 2026 году

«Медвежья ловушка» — не единственная наступательная операция украинских военных, о которой стало известно осенью 2026 года. Ранее сообщалось об операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Она состояла из четырёх этапов. Тогда бойцы Сил обороны вернули контроль над более чем 100 квадратными километрами территории. О деталях рассказывал тогдашний командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий. Одной из задач украинских военных также было остановить проникновение российских групп в тыл Сил обороны.

Еще одна масштабная операция состоялась на Александровском направлении. В ней принимали участие бойцы нескольких штурмовых полков и других подразделений ВСУ. Наступление началось в январе, а его итоги подвели в августе 2026 года. За это время украинские военные вернули контроль над примерно 400 квадратными километрами территории. Об операции «Медвежья ловушка» бойцы 475-го отдельного штурмового полка рассказали только после её завершения. Видео с подробностями боевых действий

опубликовали

20 ноября.

">

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады поразили четыре замаскированные пушки россиян на Гуляйпольском направлении. Среди уничтоженной техники — две пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и две 2А65 «Мста-Б».

Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.

В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень значительные повреждения.

Читай нас в