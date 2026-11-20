В Черкасской области бывшему директору компании, предоставлявшей услуги по оценке и техническому консультированию, было предъявлено подозрение в служебной халатности. По данным следствия, он существенно занизил рыночную стоимость земельного участка площадью почти 0,5 гектара. Из-за этого местный бюджет недополучил более миллиона гривен от его продажи.

О подозрении жителю Черкасс сообщили под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры. Ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия для общественных интересов. Речь идет о части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина занимал должность директора одного из обществ с ограниченной ответственностью в Черкассах. Компания работала в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, а также предоставляла услуги технического консультирования.

Следователи считают, что при исполнении служебных обязанностей директор ненадлежащим образом провел оценку земельного участка. Он существенно занизил его рыночную стоимость. Земля площадью 0,4739 гектара расположена в административных границах Руськополянского сельского совета Черкасского района. В результате община получила от продажи участка меньше средств, чем могла бы. По данным прокуратуры, местный бюджет недополучил более 1 миллиона гривен. Следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Это означает, что мужчина должен выполнять определенные судом процессуальные обязанности.

Досудебное расследование проводят следователи Черкасского районного управления полиции ГУНП в Черкасской области. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В то же время уведомление о подозрении не означает, что мужчину уже признали виновным. Согласно Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В Черкасской области разоблачили местного жителя, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, мужчина собирал и передавал российской ФСБ информацию о местах дислокации подразделений Вооружённых Сил Украины.

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