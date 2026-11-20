Во время российской атаки 20 ноября ракета попала в частный дом недалеко от Бурштина в Ивано-Франковской области.

Боеприпас пробил крышу и межэтажное перекрытие, однако не взорвался.

В помещении повреждены потолок, техника и мебель. Информации о погибших и раненых нет.

В Бурштынской общине после атаки загорелся частный дом. Пожар потушили ещё до прибытия спасателей, из дома спасли двух человек.

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Также в Галицкой общине поврежден жилой дом. На месте работают спасатели и пиротехники.

Источник: ГСЧС Украины

Ранее российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

Кроме того, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

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