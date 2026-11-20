20 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

Одна из них упала возле многоквартирного дома в Космическом районе.

Поранения получили две женщины. Их травмы нетяжелые, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В городе также прогремела серия взрывов. Помимо управляемых авиабомб, оккупанты атакуют Запорожье ракетами «Бандероль».

Источник: Запорожская ОГА.

Утром 20 ноября российский FPV-дрон атаковал трамвай в Заводском районе Запорожья. В результате удара женщина получила осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, а жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в посёлке Кушугум Запорожского района. Ещё один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

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