В Виннице в результате российской атаки 21 ноября был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В городе зафиксированы отключения электроэнергии, аварийные бригады работают над восстановлением подачи.

«В результате вражеской атаки в Виннице поврежден объект энергетической инфраструктуры. В городе наблюдаются отключения электроэнергии. Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения», — подчеркнула Заболотная.

Об этом в субботу сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Число пострадавших в результате российских дроновых атак на Кривой Рог Днепропетровской области 20 ноября увеличилось до 58 человек. Среди них — шестеро детей, трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали пострадавшим.

В Киеве утром 21 ноября в результате российской атаки пострадали два человека, а в пяти районах столицы возникли перебои с водоснабжением. Один из раненых находится в больнице.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили и подавили 117 из 148 беспилотников, которыми российские войска атаковали страну с вечера 20 ноября. Также враг применил три баллистические ракеты.

За прошедшие сутки, 20 ноября, российские войска нанесли 489 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, ещё 22 пострадали, в том числе один ребёнок.

Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали шесть человек, среди них двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В жилом доме вспыхнул пожар на четвертом и пятом этажах.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, в том числе трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

Читай нас в