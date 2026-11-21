Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2026 года, составляют около 1 634 860 человек.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали ещё 1 730 российских захватчиков.

По информации Генштаба, общие потери российской армии также составляют:

танки – 2 485 единиц;

боевые бронированные машины – 25 884 (+24);

артиллерийские системы – 52 595 (+21);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 2289 (+1);

средства противовоздушной обороны – 1767 (+2);

самолеты – 452;

вертолёты – 356;

наземные робототехнические комплексы – 3203 (+7);

беспилотники оперативно-тактического уровня – 615 411 (+1065);

крылатые ракеты – 5278 (+82);

корабли и катера – 35;

подводные лодки – 2;

автомобильная техника и автоцистерны – 177 819 (+283);

специальная техника – 4921 (+2).

В Генеральном штабе отмечают, что данные о потерях российских войск уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

С начала суток 20 ноября 2026 года на фронте произошло 157 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска совершили на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 16 попыток продвинуться вперёд. В целом противник нанес ракетные и авиационные удары, сбросил 165 управляемых авиабомб и применил более 4,5 тысячи дронов-камикадзе.

Украинские военные провели в Харьковской области наступательную операцию «Медвежья ловушка» и вернули контроль над 204 квадратными километрами территории и 14 селами. Бои продолжались в условиях информационного затишья, а для обмана российских войск украинские защитники использовали танки Abrams. О деталях операции бойцы 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 рассказали 20 ноября 2026 года.

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