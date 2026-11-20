В Вооруженных силах Украины началась ежегодная вакцинация против гриппа. В первую очередь прививки будут предлагаться военнослужащим, проходящим подготовку в учебных центрах, а также медицинскому персоналу. Вакцинироваться можно добровольно — по собственному желанию.

О начале кампании сообщило Министерство обороны Украины. Для вакцинации в учебные центры будут выезжать мобильные бригады Медицинских сил ВСУ. Графики таких выездов будут согласовываться отдельно для каждого центра. Будут учитываться расписание обучения, готовность военнослужащих сделать прививку, ситуация с безопасностью и количество вакцин, имеющихся на складах в конкретном регионе.

В Минобороны подчеркивают, что вакцинация будет добровольной. То есть военнослужащие сами будут решать, делать ли прививку от гриппа. Кроме того, ведомство совместно с Командованием Медицинских сил и Генеральным штабом работает над улучшением условий для военнослужащих, страдающих инфекционными заболеваниями. В частности, речь идет об изоляторах в учебных центрах.

В настоящее время изучается возможность обустроить для таких помещений дополнительную защиту или перенести их в более безопасные места. Это необходимо для того, чтобы во время воздушной тревоги инфицированные не были вынуждены находиться в одном укрытии со здоровыми военнослужащими. Еще одно направление работы — внедрение телемедицины. В медицинских подразделениях учебных центров планируется развернуть специальные телемедицинские комплексы, а медиков подготовить к работе с ними. Так военные медики смогут использовать дополнительные возможности для консультаций и оказания помощи.

В то же время сделать прививку от гриппа можно не только в учебном центре. Военнослужащие, несущие службу в других подразделениях, могут обратиться к своему врачу и узнать о возможности вакцинации. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Вакцинация относится к числу самых безопасных медицинских процедур. В то же время понимание возможных реакций организма после прививки помогает людям уменьшить тревогу и чувствовать себя более уверенно.

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