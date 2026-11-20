Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко посетил командные пункты спецподразделений ГУР, действующих на Запорожском направлении. С командирами он обсудил итоги боевых задач, потребности бойцов и дальнейшие операции. Особое внимание уделили обеспечению подразделений, медицинской помощи и эвакуации раненых.

В ходе визита Иващенко побывал на командных пунктах подразделений «Артан», Международного легиона и других подразделений Департамента активных действий ГУР. Также он встретился с представителями «Спецподразделения Тимура». Командиры доложили начальнику разведки о результатах боевой работы, действиях российских войск в зоне ответственности и потребностях подразделений. В частности, речь шла о том, чего не хватает бойцам для дальнейшего выполнения задач.

Отдельно обсудили, как усилить боевые возможности спецподразделений. Среди главных вопросов — техническое и материальное обеспечение, а также использование новых технологических решений, которые могут помочь военным при выполнении задач. Не обошли вниманием и вопросы, от которых напрямую зависит безопасность бойцов. Командиры и руководство ГУР рассмотрели организацию медицинской помощи, эвакуацию раненых и меры, которые должны помочь сократить потери среди личного состава.

Иващенко подчеркнул, что обеспечение подразделений — это не только вопрос техники и ресурсов. От него зависят как результаты боевых операций, так и жизни военных. «Мы знаем, насколько сложные задачи выполняют наши подразделения. Сегодня с командирами подробно разобрали потребности — от технического и материального до медицинского обеспечения, в частности эвакуации. От этого зависят и боевые результаты, и жизнь наших воинов. Для меня это неразделимые вещи», — отметил начальник ГУР.

По его словам, главная цель — нанести российским войскам максимальные потери и в то же время сохранить жизни украинских бойцов. Для этого разведка внедряет и расширяет использование эффективных технологических средств. После совещаний начальник ГУР уточнил задачи для спецподразделений. Также командиры совместно с руководством разведки спланировали дальнейшие операции с учётом ситуации на Запорожском направлении.

Особое внимание уделили взаимодействию между подразделениями и их слаженной работе с Силами обороны Украины. Это должно помочь лучше координировать действия при выполнении боевых задач. Об этом сообщили 20 ноября в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады поразили четыре замаскированные пушки россиян на Гуляйпольском направлении. Среди уничтоженной техники — две пушки 2А36 «Гиацинт-Б» и две 2А65 «Мста-Б».

Накануне экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию выполнили пилоты Воздушных сил ВСУ.

В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень значительные повреждения.

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