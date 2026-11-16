Відео: Українські Су-27 уразили базу російських операторів дронів на Донеччині
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Екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.
Унаслідок влучання споруду було знищено, а особовий склад противника ліквідовано.
Українські пілоти за даними розвідки завдали прицільного удару авіабомбами GBU по будівлі, у якій перебували російські окупанти.
Відеозаписом бойової роботи української авіації поділився один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Нагадаємо, Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.
У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза.
До цього ЗСУ підтвердили удари по хімзаводу у Татарстані та підприємству Моноліт на Брянщині.