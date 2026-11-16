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Екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок влучання споруду було знищено, а особовий склад противника ліквідовано.

Українські пілоти за даними розвідки завдали прицільного удару авіабомбами GBU по будівлі, у якій перебували російські окупанти.

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Відеозаписом бойової роботи української авіації поділився один із пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Нагадаємо, Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.

У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза.

До цього ЗСУ підтвердили удари по хімзаводу у Татарстані та підприємству Моноліт на Брянщині.

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