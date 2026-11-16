Załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wyniku trafienia budynek został zniszczony, a personel wroga zlikwidowany.

Według danych wywiadu ukraińscy piloci przeprowadzili precyzyjny atak bombami lotniczymi GBU na budynek, w którym przebywali rosyjscy okupanci.

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Nagranie z akcji bojowej ukraińskiego lotnictwa udostępnił jeden z pilotów na swoim kanale Telegramie „Słonecznik”.

Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został zablokowany.

W obwodzie rostowskim uderzeniu uległa baza paliwowa.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz zakład Monolit w obwodzie briańskim.

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