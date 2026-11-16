Film: Ukraińskie samoloty Su-27 zbombardowały bazę rosyjskich operatorów dronów w obwodzie donieckim
Załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.
W wyniku trafienia budynek został zniszczony, a personel wroga zlikwidowany.
Według danych wywiadu ukraińscy piloci przeprowadzili precyzyjny atak bombami lotniczymi GBU na budynek, w którym przebywali rosyjscy okupanci.
Nagranie z akcji bojowej ukraińskiego lotnictwa udostępnił jeden z pilotów na swoim kanale Telegramie „Słonecznik”.
Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został zablokowany.
W obwodzie rostowskim uderzeniu uległa baza paliwowa.
Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz zakład Monolit w obwodzie briańskim.