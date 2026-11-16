Экипажи украинских истребителей Су-27 нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников в городе Белицкое Донецкой области. Операцию провели пилоты Воздушных сил ВСУ.

В результате попадания сооружение было уничтожено, а личный состав противника ликвидирован.

Украинские пилоты, по данным разведки, нанесли прицельный удар авиабомбами GBU по зданию, в котором находились российские оккупанты.

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Видеозапись боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов на своем Telegram-канале «Подсолнух».

Напомним, Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

В Ростовской области под удар попала нефтебаза.

До этого ВСУ подтвердили удары по химическому заводу в Татарстане и предприятию Монолит в Брянской области.

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