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Відео: У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза

UA NEWS 16 Листопада 2026 07:11
Відео: У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза
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Вночі 16 листопада атака сталася в місті Азов Ростовської області Росії, де знаходиться важлива нафтобаза окупантів.

 

Внаслідок атаки на на нафтобазі розгорілася масштабна пожежа. Місцеві пабліки писали про ракетну та дронову загрозу, вибухи в області та сильне задимлення.

Нафтобаза розташована в районі Азовського морського порту та використовується для зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів (пропускна здатність термінала – до 60 тис. тонн на місяць).Вона є частиною паливно-логістичної інфраструктури, яка забезпечує військові перевезення окупаційної армії РФ та дозволяє відвантажувати пальне автомобільним, залізничним і морським транспортом. 

Про це пише Exilenova+.

До цього ЗСУ підтвердили удари по хімзаводу у Татарстані та підприємству Моноліт на Брянщині.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох промислових підприємствах у Татарстані та заводу військово-промислового комплексу в Брянській області Росії. На територіях уражених об'єктів спалахнули пожежі. Серед цілей — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та підприємство, яке виробляє літальні апарати, зокрема вертольоти.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області Росії та дронопорту поблизу населеного пункту Цимбулова в Орловській області

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