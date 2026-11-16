Відео: У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза
Вночі 16 листопада атака сталася в місті Азов Ростовської області Росії, де знаходиться важлива нафтобаза окупантів.
Внаслідок атаки на на нафтобазі розгорілася масштабна пожежа. Місцеві пабліки писали про ракетну та дронову загрозу, вибухи в області та сильне задимлення.
Нафтобаза розташована в районі Азовського морського порту та використовується для зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів (пропускна здатність термінала – до 60 тис. тонн на місяць).Вона є частиною паливно-логістичної інфраструктури, яка забезпечує військові перевезення окупаційної армії РФ та дозволяє відвантажувати пальне автомобільним, залізничним і морським транспортом.
Про це пише Exilenova+.
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