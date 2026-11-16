Film: W obwodzie rostowskim doszło do ataku na bazę paliwową

W nocy 16 listopada doszło do ataku w mieście Azow w obwodzie rostowskim w Rosji, gdzie znajduje się ważna baza paliwowa okupantów.

W wyniku ataku na bazę paliwową wybuchł rozległy pożar. Lokalne grupy w mediach społecznościowych informowały o zagrożeniu rakietowym i dronowym, wybuchach w regionie oraz silnym zadymieniu.

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Baza paliwowa znajduje się w pobliżu portu morskiego w Azowie i służy do przechowywania oraz przeładunku jasnych produktów ropopochodnych (przepustowość terminalu wynosi do 60 tys. ton miesięcznie).Stanowi ona część infrastruktury paliwowo-logistycznej, która zapewnia transport wojskowy armii okupacyjnej Federacji Rosyjskiej oraz umożliwia wysyłkę paliwa transportem samochodowym, kolejowym i morskim.

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Informację tę podaje serwis Exilenova+.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz przedsiębiorstwo „Monolit” w obwodzie briańskim.

W nocy z 14 na 15 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na dwa zakłady przemysłowe w Tatarstanie oraz zakład kompleksu wojskowo-przemysłowego w obwodzie briańskim w Rosji. Na terenie trafionych obiektów wybuchły pożary. Wśród celów znalazł się jeden z największych kompleksów petrochemicznych w Europie oraz zakład produkujący statki powietrzne, w tym śmigłowce.

W nocy z 14 na 15 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na lotnisko wojskowe „Achhtubinsk” w obwodzie astrachańskim w Rosji oraz na port dronów w pobliżu miejscowości Cymbulowa w obwodzie orłowskim.

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