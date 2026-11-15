У Росії атакували два великі заводи в Татарстані та виробника вертольотів

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох промислових підприємствах у Татарстані та заводу військово-промислового комплексу в Брянській області Росії. На територіях уражених об'єктів спалахнули пожежі. Серед цілей — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та підприємство, яке виробляє літальні апарати, зокрема вертольоти.

У Татарстані українські підрозділи атакували два підприємства в Нижньокамську. Першою ціллю стало ПрАТ «Нижньокамськнафтохім» — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та важливий виробничий майданчик холдингу «Сибур».

За даними Генштабу, після удару на території заводу пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Масштаби пошкоджень наразі встановлюють. «Нижньокамськнафтохім» виробляє синтетичні каучуки, зокрема поліізопреновий і бутиловий, а також різні види пластику. Ця продукція потрібна не лише цивільній промисловості, а й російському військово-промисловому комплексу.

Зокрема, синтетичний каучук використовують для виробництва шин військових вантажівок, бронетехніки й літаків. Із нього також виготовляють ущільнювачі, шланги та інші гумові деталі для військової техніки. Окремі види каучуків застосовують як основу для твердого ракетного палива. Його, зокрема, використовують у деяких типах російських ракет.

Другим ураженим об'єктом у Нижньокамську стала установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі «ТАІФ-НК». За інформацією Генштабу, це єдина така установка на підприємстві. Після атаки там також зафіксували пожежу. «ТАІФ-НК» — великий нафтопереробний комплекс, який переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Глибина переробки на підприємстві перевищує 95%. Завод виробляє паливо, а також сировину для нафтохімічної промисловості. Частина цієї продукції може використовуватися і для потреб російського військово-промислового комплексу.

Наразі масштаби пошкоджень обох підприємств у Татарстані уточнюють. Ще однією ціллю цієї ночі стало акціонерне товариство «Моноліт» у місті Трубчевськ Брянської області Росії. Це підприємство належить до військово-промислового комплексу РФ.

За даними Генштабу, завод спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів. Також там виготовляють запчастини й окремі компоненти та займаються металообробкою. У Генеральному штабі наголосили, що такі удари спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Там зазначили, що кожен простій підприємств, які працюють на військову промисловість, зменшує можливості російської армії.

У Генштабі також підкреслили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують військові потреби РФ. У відомстві нагадали, що Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Інформацію про наслідки атак та завдані підприємствам збитки ще уточнюють. Про ураження повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У ніч проти 15 листопада в Росії повідомили про атаку безпілотників на промислові об’єкти в Татарстані та Ростовській області. У Нижньокамську спалахнула пожежа на території нафтохімічного підприємства «Нижньокамськнафтохім», а в Таганрозі пошкоджена електрична підстанція.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 13 листопада Сили оборони України повторно вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи — лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. Також було уражено цілі на аеродномі у Липецькій області. У Генштабі запевнили, що далі буде!

Нагадаємо, що безпілотники атакували в ніч проти 13 листопада промислову зону російського Волгограда, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

У ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

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