В России подверглись нападению два крупных завода в Татарстане и производитель вертолетов

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум промышленным предприятиям в Татарстане и по заводу военно-промышленного комплекса в Брянской области России. На территории пораженных объектов вспыхнули пожары. Среди целей — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и предприятие, производящее летательные аппараты, в частности вертолеты.

В Татарстане украинские подразделения атаковали два предприятия в Нижнекамске. Первой целью стало ЧАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и важная производственная площадка холдинга «Сибур».

По данным Генштаба, после удара на территории завода раздались взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар. Масштабы повреждений в настоящее время устанавливаются. «Нижнекамскнефтехим» производит синтетические каучуки, в частности полиизопреновый и бутиловый, а также различные виды пластика. Эта продукция востребована не только в гражданской промышленности, но и в российском военно-промышленном комплексе.

В частности, синтетический каучук используют для производства шин военных грузовиков, бронетехники и самолетов. Из него также изготавливают уплотнители, шланги и другие резиновые детали для военной техники. Отдельные виды каучуков применяют в качестве основы для твёрдого ракетного топлива. Его, в частности, используют в некоторых типах российских ракет.

Вторым поражённым объектом в Нижнекамске стала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе «ТАИФ-НК». По информации Генштаба, это единственная такая установка на предприятии. После атаки там также зафиксировали пожар. «ТАИФ-НК» — крупный нефтеперерабатывающий комплекс, перерабатывающий тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат. Степень переработки на предприятии превышает 95%. Завод производит топливо, а также сырьё для нефтехимической промышленности. Часть этой продукции может использоваться и для нужд российского военно-промышленного комплекса.

В настоящее время масштабы повреждений обоих предприятий в Татарстане уточняются. Еще одной целью этой ночью стало акционерное общество «Монолит» в городе Трубчевске Брянской области России. Это предприятие входит в состав военно-промышленного комплекса РФ.

По данным Генштаба, завод специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов. Также там изготавливают запчасти и отдельные компоненты, а также занимаются металлообработкой. В Генеральном штабе подчеркнули, что такие удары направлены на ослабление военно-экономического потенциала России. Там отметили, что каждый простой предприятий, работающих на военную промышленность, снижает возможности российской армии.

В Генштабе также подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам, обеспечивающим военные нужды РФ. В ведомстве напомнили, что Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Информацию о последствиях атак и ущербе, нанесенном предприятиям, пока уточняют. О поражениях сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В ночь на 15 ноября в России сообщили об атаке беспилотников на промышленные объекты в Татарстане и Ростовской области. В Нижнекамске вспыхнул пожар на территории нефтехимического предприятия «Нижнекамскнефтехим», а в Таганроге повреждена электрическая подстанция.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 13 ноября Силы обороны Украины повторно нанесли удар по одному из важнейших узлов российской нефтяной системы — линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области. Также были поражены цели на аэродроме в Липецкой области. В Генштабе заверили, что это еще не все!

Напомним, что в ночь на 13 ноября беспилотники атаковали промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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