Во вторник, 17 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать плановые графики отключения электроэнергии. Ограничения предусматривают поочередное отключение потребителей.

«Для промышленности — графики ограничения мощности; для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей)», — отмечают в компании.

Подчеркивается, что необходимость в таких мерах обусловлена последствиями российских атак на энергосистему.

Об этом Укрэнерго сообщило в Facebook.

В Киеве с 16 ноября изменили режим работы наружного освещения.

В столице временно приостановят работу наружного освещения из-за нехватки электроэнергии, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Соответствующее решение приняли в КГГА, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов города.

В случае полного отключения напряжения в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию укрытий. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

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