We wtorek, 17 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia przewidują kolejne odłączenia odbiorców od sieci.

„Dla przemysłu – harmonogramy ograniczeń mocy; dla wszystkich kategorii odbiorców – harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii (od 1 do 3 tur)”, – zaznacza firma.

Podkreśla się, że konieczność podjęcia takich działań wynika ze skutków rosyjskich ataków na system energetyczny.

Informację tę Ukenergo opublikowało na Facebooku.

W Kijowie od 16 listopada zmieniono tryb pracy oświetlenia zewnętrznego.

W stolicy tymczasowo wstrzymano działanie oświetlenia zewnętrznego z powodu niedoboru energii elektrycznej spowodowanego uszkodzeniami infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków. Odpowiednią decyzję podjęto w KMDA, aby zapewnić priorytetowe zasilanie ważnych obiektów miasta.

W przypadku całkowitego zaniku napięcia w miejskiej sieci elektrycznej stacje kijowskiego metra będą nadal pełnić funkcję schronów. Systemy podtrzymania życia będą zasilane z rezerwowych źródeł energii, jednak w sytuacjach krytycznych ruch pociągów i schodów ruchomych może zostać tymczasowo wstrzymany.

Czytaj nas na