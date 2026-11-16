В Москве во время массированной атаки беспилотников раздались громкие взрывы. Местные жители публикуют видео, на которых слышны звуки взрывов, а также гул вертолетов, преследующих дроны.

По сообщениям очевидцев, беспилотники смогли прорваться через линию российской противовоздушной обороны.

В течение 16 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался об атаке дронов на российскую столицу, которая началась в полночь и продолжается уже почти 20 часов. Вечером в Москву прорвались украинские БПЛА, которые прошли через три кольца противовоздушной обороны. На видео, появившемся в паблике ВЧК-ОГПУ, слышны взрывы и звук вертолета, который, вероятно, использовался для преследования дронов.

Сообщения Собянина об атаке дронов на Москву появились в сети с 19:14 по 19:53. Чиновник сообщил, что силы ПВО сбили над столицей сначала 17 БПЛА, затем — ещё три, через несколько минут — ещё 15 и ещё 20 аппаратов. По его словам, все беспилотники сбиты, а к месту падения обломков спешат соответствующие службы. Общее количество беспилотников, сбитых за полчаса, — 55 единиц.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Москву с ночи атакуют беспилотники, работа двух аэропортов приостановлена.

Напомним, Украина атаковала Керченский мост, движение перекрыто.

В Ростовской области под удар попала нефтебаза.

До этого ВСУ подтвердили удары по химзаводу в Татарстане и предприятию Монолит в Брянской области.

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