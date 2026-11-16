Москву з ночі атакують безпілотники, роботу двох аеропортів призупинено

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Столиця Росії перебуває під атакою дронів із ночі 16 листопада. Через загрозу безпілотників тимчасово зупинили роботу двох московських аеропортів.

Про атаку безпілотників повідомив мер Москви Сергій Собянін у соцмережах. За дві години після опівночі у понеділок їхня кількість перевищила 30, напередодні за добу на підльоті до міста було нібито збито 67 дронів.

А уже о 8 ранку Собянін повідомив, що у бік Московського регіону летіли близько 600 БПЛА. «Більшість їх знищено системою ППО. 191 безпілотник нейтралізовано на підльоті до Москви», - зазначив він.

Мер російської столиці, як правило, не конкретизує, де було збито безпілотники, і не наводить інших подробиць, але заявляє, що «фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків».

Однак близько опівночі Росавіація оголосила про обмеження роботи московського аеропорту «Шереметьєво», який приймає та відправляє рейси за погодженням. Раніше такі ж обмеження було введено для аеропорту «Внуково». Про зняття обмежень не повідомлялося.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв також повідомив про припинення руху на виїзді з Ярославля у бік Москви на тлі атаки БПЛА.

Раніше в регіоні було оголошено про небезпеку від безпілотників, а в аеропорту Ярославля введені тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден.

Загалом, за даними Міноборони Росії, сили ППО за ніч збили 1336 безпілотників над територіями Тверської, Бєлгородської, Брянської, Курської, Калузької, Тульської, Рязанської, Орловської, Воронезької, Володимирської, Смоленської, Нижньогородської, Ростовської областей, Краснодарського краю, тимчасово окупованим Кримом, Московськи регіоном та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

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