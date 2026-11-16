Od nocy Moskwa jest atakowana przez drony; zawieszono działalność dwóch lotnisk

Stolica Rosji jest atakowana przez drony od nocy 16 listopada. Z powodu zagrożenia ze strony dronów tymczasowo wstrzymano działalność dwóch moskiewskich lotnisk.

O ataku dronów poinformował burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin w mediach społecznościowych. Dwie godziny po północy w poniedziałek ich liczba przekroczyła 30, a dzień wcześniej w ciągu doby podczas zbliżania się do miasta zestrzelono rzekomo 67 dronów.

Już o godz. 8 rano Sobianin poinformował, że w kierunku regionu moskiewskiego leciało około 600 bezzałogowych statków powietrznych. „Większość z nich została zniszczona przez system obrony przeciwlotniczej. 191 dronów zneutralizowano podczas lotu w kierunku Moskwy” – zaznaczył.

Burmistrz rosyjskiej stolicy zazwyczaj nie precyzuje, gdzie zestrzelono drony, i nie podaje innych szczegółów, ale oświadcza, że „specjaliści służb ratowniczych pracują w miejscu upadku szczątków”.

Jednak około północy Rosaviacja ogłosiła ograniczenia w funkcjonowaniu moskiewskiego lotniska „Szeremietiewo”, które przyjmuje i wysyła loty za zgodą władz. Wcześniej takie same ograniczenia wprowadzono na lotnisku „Wnukowo”. Nie poinformowano o zniesieniu ograniczeń.

Gubernator obwodu jarosławskiego Michaił Jewrajew poinformował również o wstrzymaniu ruchu na wyjeździe z Jarosławia w kierunku Moskwy w związku z atakiem dronów.

Wcześniej w regionie ogłoszono zagrożenie ze strony dronów, a na lotnisku w Jarosławiu wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów statków powietrznych.

Ogółem, według danych rosyjskiego Ministerstwa Obrony, siły obrony powietrznej zestrzeliły w ciągu nocy 1336 dronów nad terytoriami obwodów twerskiego, biełgorodzkiego, briańskiego, kurskiego, kałuskiego, tulskiego, Riazańskiej, Orłowskiej, Woroneżskiej, Włodzimierskiej, Smoleńskiej, Niżnegorodzkiej i Rostowskiej, w Kraju Krasnodarskim, na tymczasowo okupowanym Krymie, w regionie moskiewskim oraz nad akwatoriami Morza Azowskiego i Morza Czarnego.

Informację tę podaje rosyjska służba BBC.

Przypomnijmy, że Ukraina zaatakowała most w Kerczu, ruch został zablokowany.

W obwodzie rostowskim uderzeniu uległa baza paliwowa.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły ataki na zakład chemiczny w Tatarstanie oraz przedsiębiorstwo Monolit w obwodzie briańskim.

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