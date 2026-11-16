Столица России подвергается атаке дронов с ночи 16 ноября. Из-за угрозы со стороны беспилотников временно приостановили работу двух московских аэропортов.

Об атаке беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях. Через два часа после полуночи в понедельник их количество превысило 30, накануне за сутки на подлете к городу было якобы сбито 67 дронов.

А уже в 8 утра Собянин сообщил, что в сторону Московской области летели около 600 БПЛА. «Большинство из них уничтожено системой ПВО. 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве», — отметил он.

Мэр российской столицы, как правило, не уточняет, где были сбиты беспилотники, и не приводит других подробностей, но заявляет, что «специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Однако около полуночи Росавиация объявила об ограничении работы московского аэропорта «Шереметьево», который принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ранее такие же ограничения были введены для аэропорта «Внуково». О снятии ограничений не сообщалось.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы на фоне атаки БПЛА.

Ранее в регионе была объявлена опасность от беспилотников, а в аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

В целом, по данным Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 1336 беспилотников над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, временно оккупированным Крымом, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Об этом сообщает российская служба ВВС.

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