莫斯科自昨晚起遭到无人机袭击，两座机场已暂停运营

自11月16日深夜起，俄罗斯首都一直遭受无人机袭击。由于无人机威胁，莫斯科的两座机场已暂时停运。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁在社交媒体上通报了此次无人机袭击事件。周一午夜过后两小时内，无人机数量已超过30架；此前一天，据称有67架无人机在飞向该市途中被击落。

到了上午8点，索比亚宁表示，约有600架无人机正飞向莫斯科地区。 “其中大部分已被防空系统摧毁。有191架无人机在飞向莫斯科途中被击落，”他指出。

这位俄罗斯首都市长通常不会具体说明无人机是在何处被击落的，也不会提供其他细节，但表示“应急服务部门的专家正在残骸坠落现场开展工作”。

然而，午夜时分，俄罗斯民航局宣布对莫斯科“谢列梅捷沃”机场的运营实施限制，该机场的航班起降需经批准。 此前，对“伏努科沃”机场也实施了同样的限制措施。目前尚未有关于解除限制的通报。

雅罗斯拉夫尔州州长米哈伊尔·叶夫拉耶夫还表示，鉴于无人机袭击事件，从雅罗斯拉夫尔开往莫斯科方向的道路已暂停通行。

此前，该地区已发布无人机威胁预警，雅罗斯拉夫尔机场也对飞机的起降实施了临时限制。

据俄罗斯国防部数据，防空部队在当晚共击落1336架无人机，这些无人机出现在特维尔州、别尔哥罗德州、布良斯克州、库尔斯克州、卡卢加州、图拉州、 里亚赞州、奥廖尔州、沃罗涅日州、弗拉基米尔州、斯摩棱斯克州、下诺夫哥罗德州、罗斯托夫州、克拉斯诺达尔边疆区、临时被占领的克里米亚、莫斯科地区以及亚速海和黑海水域上空，一夜之间共击落1336架无人机。

英国广播公司（BBC）俄语频道报道了这一消息。

需要指出的是，乌克兰袭击了刻赤大桥，该桥交通已中断。

罗斯托夫州的一处石油储备基地遭到袭击。

此前，乌克兰武装部队已证实对鞑靼斯坦的一家化工厂以及布良斯克州莫诺利特企业实施了打击。

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