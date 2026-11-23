W poniedziałek, 23 listopada, Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na głębokie tyły Federacji Rosyjskiej, niszcząc rafinerię „Lukoil-Permnefteorgsintez” w Permie oraz stację przesyłową ropy „Kalejkino” w Republice Tatarstanu.

Rafineria w Permie, położona ponad 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą, jest jednym z wiodących przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu naftowego o projektowanej wydajności około 13 milionów ton ropy rocznie, wytwarza ponad 60 rodzajów produktów i zaopatruje armię RF w paliwo.

Operacja na terenie zakładu została przeprowadzona we współpracy z ruchem powstańczym „Czarna Iskra”, w wyniku czego unieruchomiono trzy kluczowe obiekty technologiczne — kolumny atmosferyczno-próżniowe AVT-2 i AVT-5, bez których niemożliwe jest wstępne rozdzielenie ropy naftowej na frakcje do produkcji benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i mazutu, a także instalację izomeryzacyjną, odpowiedzialną za podwyższenie liczby oktanowej benzyny.

Tego samego dnia ukraińskie siły zbrojne po raz drugi w ciągu kilku dni zaatakowały stację pomp „Kalejkino” w pobliżu Almetjewska w Tatarstanie — jeden z głównych węzłów magistralnych rurociągów naftowych RF, gdzie surowiec jest przyjmowany i mieszany przed przekazaniem do zakładów rafinacyjnych. Tym razem na obiekcie trafiono cztery zbiorniki, podczas gdy podczas poprzedniego ataku 19 listopada uszkodzono tam trzy zbiorniki typu RVSPA-50000 o pojemności do 50 tysięcy metrów sześciennych każdy. W dowództwie wojskowym podkreślono, że Siły Obronne będą nadal systematycznie osłabiać potencjał wojskowo-gospodarczy agresora w ramach prawa do samoobrony, zagwarantowanego w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

Czytaj nas na