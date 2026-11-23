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У понеділок, 23 листопада, Сили оборони України завдали ударів по глибокому тилу рф, уразивши нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі та нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» в Республіці Татарстан.

Пермський НПЗ, розташований за понад 1500 кілометрів від українського кордону, є одним із провідних підприємств російської галузі з проєктною потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти на рік, випускає понад 60 видів продукції та забезпечує пальним армію рф.

Операцію на підприємстві провели у взаємодії з повстанським рухом «Черная искра», унаслідок чого було виведено з ладу три ключові технологічні об’єкти — атмосферно-вакуумні трубчатки АВТ-2 і АВТ-5, без яких неможливе первинне розділення сирої нафти на фракції для виробництва бензину, дизелю, авіапалива й мазуту, а також установку ізомеризації, що відповідає за підвищення октанового числа бензину.

Того ж дня українські військові вдруге за кілька діб атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» поблизу Альметьєвська в Татарстані — один із головних вузлів магістральних нафтопроводів рф, де приймають і змішують сировину перед подачею на переробні заводи. Цього разу на об’єкті уразили чотири резервуари, тоді як під час попереднього удару 19 листопада там пошкодили три резервуари РВСПА-50000 місткістю до 50 тисяч кубометрів кожен. У військовому командуванні наголосили, що Сили оборони й надалі системно підриватимуть воєнно-економічний потенціал агресора в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

Джерело: Генеральний штаб Збройних Сил України.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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