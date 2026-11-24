0:00 / 0:00

Виробничі потужності заводу Chanta Mount, який виготовляє заморожені хлібобулочні вироби, зазнали значних руйнувань унаслідок російської атаки 19 листопада.

Працівники підприємства не постраждали. Це вже друга атака на завод від початку повномасштабного вторгнення.

Попри пошкодження, компанія розпочала відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше відновити виробництво.

Джерело: Chanta Mount

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

Читай нас у