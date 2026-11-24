Росіяни атакували цивільне підприємство на Рівненщині
Окупанти у вівторок, 24 листопада, атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненської області, внаслідок чого сталося загоряння одного з приміщень. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За його словами, рятувальники та інші відповідні служби вже працюють на місці події, а за попередньою інформацією, поранених унаслідок атаки немає.
Джерело: повідомлення начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля у Facebook.
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