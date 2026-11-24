Во вторник, 24 ноября, оккупанты атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области, в результате чего произошло возгорание в одном из помещений. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

По его словам, спасатели и другие соответствующие службы уже работают на месте происшествия, а по предварительной информации, раненых в результате атаки нет.

Источник: сообщение начальника Ровенской ОВА Александра Коваля в Facebook.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

24 ноября российский дрон «Молния» попал в жилой дом в селе Смяч Новгород-Северского района Черниговской области.

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