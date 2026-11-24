Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что война России против Украины в следующем году может достичь переломного момента, который в конечном итоге приведет к поражению Москвы.

В то же время это будет зависеть от способности Украины сохранить военную и экономическую устойчивость.

По его словам, если Украина сможет выстоять в этих условиях, перелом в войне может произойти уже весной или летом 2027 года.

Ринкевичс отметил, что Украина сейчас оказалась в условиях «идеального шторма» из-за сложной зимы, усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру и ударов по гражданским объектам. Однако он подчеркнул, что Украина уже неоднократно демонстрировала способность выдерживать сложные испытания, а Европа готова продолжать военную, финансовую и инфраструктурную поддержку.

Среди факторов, которые могут изменить ситуацию на фронте, президент Латвии назвал ухудшение экономического положения России и усиление международного давления на Кремль. Он также обратил внимание на то, что последствия российской агрессии всё больше затрагивают другие страны, в частности из-за атак на суда и гибели иностранных моряков.

Ринкевичс предположил, что рост числа государств, испытывающих последствия действий России, может усилить давление на Москву и приблизить переломный момент в войне.

В то же время латвийский президент выразил сомнение в реальных намерениях Кремля завершить войну. По его мнению, Россия может использовать переговоры о прекращении огня как способ отвлечь внимание и выиграть время для продолжения вторжения.

Отдельно он предупредил об усилении гибридных угроз в Европе, в частности кибератак, диверсий и нарушений воздушного пространства. По его оценке, Москва пока старается не переходить черту, которая могла бы привести к применению статьи 5 НАТО, однако готовность России к рискованным действиям постепенно растет.

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ для выражения протеста в связи с эскалацией российских ракетно-дроновых атак на Украину, нарушением воздушного пространства стран ЕС и НАТО и другими враждебными действиями Москвы.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил правительственным ведомствам к следующей неделе подготовить позицию относительно возможного закрытия границы с Россией, а МИД и Минтранс должны оценить последствия такого шага для безопасности, транзита и пересечения границы.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую и продовольственную инфраструктуру Украины, а также на гражданское судоходство в Чёрном море.

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