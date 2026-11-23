Латвія в ООН закликала Росію припинити удари по українській інфраструктурі
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Росію негайно припинити атаки на енергетичну, продовольчу інфраструктуру України та цивільне судноплавство у Чорному морі.
Під час засідання Ради Безпеки ООН він заявив, що цьогоріч Росія посилила удари по цивільних об’єктах, енергетиці, портах і логістиці, що призвело до зростання кількості жертв серед мирного населення, зокрема дітей.
Рінкевичс наголосив, що Україна готується до найважчої зими від початку повномасштабної війни, а мільйони людей залишаються без електрики, опалення та води. Він закликав не дозволити Росії використовувати зиму як інструмент тиску на українців.
Також латвійський президент звинуватив Росію в спробах перекрити морські маршрути експорту українського продовольства та наголосив, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну.
Джерело: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, виступ у Раді Безпеки ООН.
Уряд Латвії планує ухвалити декларацію про дерусифікацію, яка має стати правовою основою для обмеження використання російської мови в публічному просторі.
У Латвії триває будівництво Балтійської лінії оборони вздовж східного кордону: там риють протитанкові рови та встановлюють бетонні загородження, відомі як «зуби дракона».
Латвія ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.