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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Росію негайно припинити атаки на енергетичну, продовольчу інфраструктуру України та цивільне судноплавство у Чорному морі.

Під час засідання Ради Безпеки ООН він заявив, що цьогоріч Росія посилила удари по цивільних об’єктах, енергетиці, портах і логістиці, що призвело до зростання кількості жертв серед мирного населення, зокрема дітей.

Рінкевичс наголосив, що Україна готується до найважчої зими від початку повномасштабної війни, а мільйони людей залишаються без електрики, опалення та води. Він закликав не дозволити Росії використовувати зиму як інструмент тиску на українців.

Також латвійський президент звинуватив Росію в спробах перекрити морські маршрути експорту українського продовольства та наголосив, що Латвія й надалі підтримуватиме Україну.

Джерело: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, виступ у Раді Безпеки ООН.

Уряд Латвії планує ухвалити декларацію про дерусифікацію, яка має стати правовою основою для обмеження використання російської мови в публічному просторі.

У Латвії триває будівництво Балтійської лінії оборони вздовж східного кордону: там риють протитанкові рови та встановлюють бетонні загородження, відомі як «зуби дракона».

Латвія ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.

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