Prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną i żywnościową Ukrainy oraz na cywilną żeglugę na Morzu Czarnym.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ stwierdził, że w tym roku Rosja zintensyfikowała ataki na obiekty cywilne, infrastrukturę energetyczną, porty i logistykę, co doprowadziło do wzrostu liczby ofiar wśród ludności cywilnej, w szczególności wśród dzieci.

Rinkevičs podkreślił, że Ukraina przygotowuje się do najtrudniejszej zimy od początku wojny na pełną skalę, a miliony ludzi pozostają bez prądu, ogrzewania i wody. Wezwał, by nie pozwolić Rosji wykorzystywać zimy jako narzędzia nacisku na Ukraińców.

Prezydent Łotwy oskarżył również Rosję o próby zablokowania morskich szlaków eksportu ukraińskiej żywności i podkreślił, że Łotwa będzie nadal wspierać Ukrainę.

Źródło: Prezydent Łotwy Edgars Rinkevičs, wystąpienie przed Radą Bezpieczeństwa ONZ.

Rząd Łotwy planuje przyjąć deklarację w sprawie derusyfikacji, która ma stać się podstawą prawną dla ograniczenia używania języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej.

W Łotwie trwa budowa Bałtyckiej Linii Obronnej wzdłuż wschodniej granicy: kopane są tam rowy przeciwczołgowe i montowane są betonowe zapory, znane jako „zęby smoka”.

Łotwa zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ po rosyjskim ataku na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim. W Rydze poinformowano o kolejnym ataku Rosji na ludność cywilną Ukrainy.

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