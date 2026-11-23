Stany Zjednoczone rozważają utworzenie międzynarodowej misji mającej na celu przeszkolenie syryjskich żołnierzy w zakresie rozminowywania i unieszkodliwiania amunicji.

Inicjatywa ta może stać się pierwszym amerykańskim programem szkoleniowym dla armii syryjskiej po obaleniu reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku.

Według agencji Reuters do misji może dołączyć około 15 krajów, w tym Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Australia, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Szkolenia planuje się wstępnie przeprowadzić w Syrii i Jordanii, a ich rozpoczęcie może nastąpić już w marcu 2027 roku przy ograniczonym udziale amerykańskich sił zbrojnych.

Podstawą organizacyjną programu może stać się centrum koordynacyjne w Jordanii, które będzie współpracować z władzami syryjskimi, amerykańskimi siłami zbrojnymi oraz partnerami regionalnymi. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji co do formatu i zadań misji.

Jednocześnie inicjatywa napotyka przeszkody. Stany Zjednoczone muszą sprawdzić, czy syryjscy żołnierze są zamieszani w naruszenia praw człowieka, a część syryjskiego dowództwa wojskowego sprzeciwia się dostępowi Amerykanów do obiektów wojskowych w kraju.

Misja ta może stać się nowym etapem współpracy wojskowej między Waszyngtonem a Damaszkiem po stopniowym zniesieniu amerykańskich sankcji i wznowieniu kontaktów między obydwoma krajami.

Źródło: Reuters.

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