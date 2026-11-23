Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł przed utworzeniem odrębnej armii europejskiej, która byłaby dodatkiem do sił zbrojnych poszczególnych państw oraz NATO.

Jego zdaniem mogłoby to utrudnić koordynację i spowolnić proces podejmowania decyzji w przypadku rosyjskiej agresji.

„Przed czym chciałbym ostrzec, to sytuacja, w której wszystkie państwa mają własne armie współpracujące w ramach NATO, a dodatkowo tworzy się jeszcze jedna duża struktura europejska. Bo jeśli Putin zaatakuje, potrzebujemy dwóch–trzech tygodni tylko na to, by uzgodnić, kto za co odpowiada – i jest całkiem możliwe, że dotrze on do Rotterdamu, zanim dojdziemy do porozumienia” – oświadczył Rutte.

Podkreślił, że NATO dysponuje już zintegrowanym systemem dowodzenia i kierowania, który pozwala sojusznikom działać jako jedna całość w przypadku zastosowania piątego artykułu Traktatu o Sojuszu Północnoatlantyckim.

Sekretarz generalny wezwał również, by nie dzielić Europy na wschodnią flankę i pozostałe kraje, ponieważ współczesne rosyjskie rakiety są w stanie dosięgnąć praktycznie wszystkich europejskich stolic. Według niego rakiety dotrą do Lizbony, Rzymu czy Hagi zaledwie pięć minut później niż do Tallina, Warszawy czy Helsinek.

„Pozwólcie mi jeszcze raz powiedzieć wszystkim, którzy nie pochodzą ze wschodniego skrzydła: mam dla was wiadomość. Wy również znajdujecie się na wschodnim skrzydle. Te najnowsze rosyjskie rakiety potrzebują zaledwie pięć minut więcej, aby dotrzeć do Lizbony, Rzymu czy Hagi – mojego rodzinnego miasta – niż do Tallina, Warszawy czy Helsinek” – powiedział Rutte.

„Wszyscy więc znajdujemy się tutaj na wschodnim skrzydle. Skończmy więc już tę dyskusję o tym, czy znajdujecie się na wschodnim skrzydle, czy nie. Wszyscy znajdujemy się na wschodnim skrzydle” – podkreślił sekretarz generalny NATO.

Źródło: Radio Wolność.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra terytorium Polski. Jego oświadczenie padło po tym, jak strona polska poinformowała dzień wcześniej o kolejnym naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju.

Przypomnijmy, że NATO planuje przedstawić w Polsce strategię obronną przeciwko Rosji — Interia.

Według sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w ostatnich miesiącach armia rosyjska traciła co miesiąc ponad 40 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych. Dla porównania podał straty USA w Wietnamie: w ciągu 14 lat wojny zginęło tam około 56 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

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