北约秘书长马克·吕特警告称，不应在各国军队和北约之外另行组建一支独立的欧洲军队。

他认为，这可能会在俄罗斯发动袭击时，使协调工作变得复杂，并延缓决策进程。

“我要警惕的是这样一种情况：所有国家都有自己的军队，这些军队在北约框架内开展合作，而在此基础上又建立起另一个庞大的欧洲军事架构。 因为如果普京发动进攻，光是商定谁负责什么，我们就需要两到三周的时间——而且完全有可能，在我们达成一致之前，他就已经攻到了鹿特丹，”吕特表示。

他强调，北约已经拥有一个集成的指挥和管理系统，这使得盟国在援引《北约公约》第五条时能够作为一个整体采取行动。

此外，这位秘书长呼吁不要将欧洲划分为东翼和其他国家，因为现代俄罗斯导弹几乎能够打击所有欧洲首都。 据他称，导弹抵达里斯本、罗马或海牙的时间，仅比抵达塔林、华沙或赫尔辛基晚五分钟。

“请允许我再次对在座的所有非东部战线代表说：我有一个消息要告诉你们。你们也身处东部战线。 这些最新的俄罗斯导弹飞抵里斯本、罗马或海牙——我的家乡——所需的时间，比飞抵塔林、华沙或赫尔辛基仅多五分钟，”吕特说道。

“因此，我们在这里的每个人都处于东翼。所以，让我们停止关于‘你们是否处于东翼’的争论吧。我们所有人都处于东翼，”北约秘书长强调道。

来源：自由电台。

北约秘书长马克·吕特保证，北约准备捍卫波兰每一厘米的领土。此前一天，波兰方面通报了该国领空再次遭到侵犯，吕特随后发表了上述声明。

需要指出的是，北约计划在波兰推出针对俄罗斯的防御战略——Interia。

据北约秘书长马克·吕特称，近几个月来，俄军每月因阵亡和重伤而损失的士兵超过4万人。 他援引美国在越南战争中的伤亡数据作为对比：在那场持续14年的战争中，约有5.6万名美军官兵阵亡。

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